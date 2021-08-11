11 августа в матче за Суперкубок Европы в Белфасте сошлись победитель Лиги чемпионов, английский «Челси» и испанский «Вильярреал», выигравший Лигу Европы.

«Челси» продолжил акцию по поддержке движения BLM и в новом сезоне. Перед началом встречи англичане исполнили предписанный ритуал. Игроки «Вильярреала» и бригада русских арбитров во главе с Сергеем Карасевым на колено не встали.

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«Челси» один раз выиграл Суперкубок Европы (в 1998-м против «Реала») и трижды проиграл – все поражения в XXI веке.

«Вильярреал» – седьмой испанский клуб, который сыграет за Суперкубок Европы (ранее за трофей бились «Барса», «Атлетико», «Реал Мадрид», «Валенсия», «Севилья» и «Реал Сарагоса»).

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