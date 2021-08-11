«Челси» выиграл Суперкубок Европы в серии пенальти.

«Челси» мощно начал первый тайм и быстро забрал инициативу. Лондонцы в первые 25 минут владели мячом 80% времени и полностью доминировали на поле. Результат пришел на 27-й минуте: Хаким Зиеш после прострела Кая Хаверца с левого фланга прошил «Вильярреал» ударом из центра штрафной. После пропущенного испанцы постепенно перехватывали инициативу и к концу тайма задавили соперника. Ударом по «Челси» оказалась травма Зиеша, который после углового у своих ворот рухнул на газон и покинул поле вместе с врачами.

«Вильярреал» очень мощно стартовал во втором тайме и на 53-й минуте после ошибки Эдуара Менди попал в штангу во второй раз в матче: Жерар Морено выскочил один на один, но попал в рамку. Испанцы продолжили давить и на 73-й минуте наконец забили: Морено сыграл в стенку с Булайе Диа в чужой штрафной и вколотил под перекладину ворот Менди. «Челси» забрал инициативу в конце второго тайма, но не забил.

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Первый экстра-тайм прошел под полным контролем «Челси». Лондонцы давили «Вильярреал» и создали несколько опасных моментов, однако снова ничего не реализовали. Во второй 15-минутке лондонцы продолжили давить, но никто из команд в дополнительном времени так и не забил.

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