Признаки вратарской смены замелькали на скамейке «Челси» уже на 63-й минуте. Помощник Томаса Тухеля усердно разъяснял игру Кепе Аррисабалаге. Эдуар Менди закрыл Суперкубок УЕФА с четырьмя сейвами, но даже цифры не переубедили штаб лондонцев в рокировке голкипера под пенальти. Неожиданная реформа в воротах – еще один аспект матч-менеджмента, из-за которого Унаи Эмери покинул Белфаст без трофея.

«Челси» провел первые 40 минут с высокой долей владения и в статичных атаках. До травмы Хакима Зиеша команда Тухеля контролировала мяч 72,5% времени. «Вильярреал» ответил средним блоком и схемой 5-3-2, где Булайе Диа и Жерар Морено следили за Н’Голо Канте и Матео Ковачичем.

Очертания схемы 5-3-2 в защите «Вильярреала». По ситуации А. Морено мог выброситься на ближайшего центрдефа «Челси». Ж. Морено и Диа держались возле опорников. Фото: Other Agency

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Против стойкой защиты соперника «Челси» нашел два инструмента. Первый – постоянные диагонали на Маркоса Алонсо и Каллума Хадсон-Одои. Вингбеки включались за спины оппонентам и цепляли передачи из глубины. До замены Зиеша команда Тухеля раскидывала по лонгболлу в среднем каждые полторы минуты.

Вторым инструментом оказались взаимодействия Тимо Вернера и Кая Хаверца. Немецкие страйкеры «Челси» удачно растаскивали защиту «Вильярреала» в левом полуфланге. Как правило, воспитанник «Байера» смещался к центральной или боковой линии и вытягивал оппонента, что открывало пространство для рывков соотечественника в финальную треть.

Хаверц сместился во фланг, поманил защитника и создал карман для Вернера. В результате Тимо получит мяч и вбежит в штрафную, но пробить не сможет. Фото: Other Agency

Диагонали и личный вклад немцев сделали атаки «Челси» продуктивными. Лондонцы открыли счет с игры, хоть и нанесли большинство близких ударов (3 из 5) после стандартов.

Ситуация перевернулась в результате травмы Зиеша. Британскую команду шокировало то ли положение руки, то ли прибор, которым медики проверяли состояние Хакима, – в любом случае, до перерыва «Вильярреал» получил острейший удар от Альберто Морено в перекладину и развил успех во второй половине.

Именно с Альберто была связана главная атакующая идея из конспектов Эмери. Бывший футболист «Ливерпуля» строил двойной фланг с Альфонсо Педрасой (позже – с Первисом Эступиньяном). Если партнер придерживался широкой позиции, то Морено влетал в полуфланг и штрафную «Челси».

Типичное включение А. Морено в полуфланг. Эступиньян сохранил широкую позицию. Фото: Other Agency

Эмери явно хотел промять зону 22-летнего дебютанта «Челси» Трево Чалоба. Защитник не сдался. Через участок англичанина пролетели 42% чужих атак. Воспитанник лондонцев ошибся лишь однажды, когда потерял мяч на 55-й минуте (и тут же подчистил).

Откуда пришла угроза «Вильярреала», если главная задумка не сработала? Из личных ошибок соперников. Со старта второго тайма и до гола Ж. Морено игроки «Челси» как минимум восемь раз упустили владение на домашней половине или возле центрального круга. Соперник способствовал осечкам своевременным прессингом и насыщением средней линии.

Игроки «Вильярреала» четко разобрали соперников, чтобы не дать «Челси» продвинуть мяч. Фото: Other Agency

Итог – «Челси» пропустил именно из-за авторской ошибки. Антонио Рюдигер выкинул два неудачных действия: сначала отдал неточный пас, затем не проследил за рывком Ж. Морено в штрафную.

После пропущенного гола «Челси» вернулся к активной манере, которой придерживался до перерыва. Помогли свежие игроки, которых Тухель выпустил на 65-й минуте. Джорджиньо и Андреас Кристенсен придали команде уверенности на старте владений. На 82-й опорника и защитника поддержал Сесар Аспиликуэта. Суммарно итальянец, датчанин и испанец выдали 161 передачу. Лишь 12 из них оказались неточными.

С тройной замены и до конца матча «Челси» нанес 12 ударов, 8 из которых пришли изнутри штрафной, еще 2 – от границ. Вопреки контролю, лондонцы не захватили кубок в основное или даже в дополнительное время. Ждали Кепу.

Если просуммировать, «Челси» провел два успешных отрезка, последний из которых запустили замены еще до Аррисабалаги. «Вильярреал» забил в результате успешных минут после травмы Зиеша. Сводить успехи Эмери к случайностям не стоит, но в рамках матч-менеджмента Тухель оказался сильнее. Обладатели Лиги чемпионов заслуженно упаковали второй еврокубок за 2,5 месяца.

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