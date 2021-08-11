Кепа Аррисабалага – талантливый вратарь, который стал мемом в «Челси». Над испанцем шутили, что в Лондоне он главнее тренера и вообще никого не слушает. К тому же Кепа часто забавно ошибался и иногда смешно забивал сам себе. Например, осенью 2019-го в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» он послал мяч в свои ворота лицом после отскока мяча от штанги. Эпизод разошелся скриншотами и вызывал смех вместе с испанским стыдом. Но Кепа прославился раньше, 24-го февраля 2019-го он отказался заменяться в финале Кубка Лиги перед серией пенальти.

Маурицио Сарри тяжело давалась работа в «Челси»: в Англии ему запрещали курить везде, где он захочет, а собственные фанаты мочили с трибун за скучный саррибол. Несмотря на хейт, итальянец ставил приятный футбол и выиграл первый трофей в карьере – Лигу Европы. Долгожданная победа могла случиться раньше, в Кубке Лиги против «Манчестер Сити», но Сарри едва не покинул «Уэмбли» раньше окончания матча из-за конфликта с Аррисабалагой перед серией пенальти.

Перед 11-метровыми хитрый итальянец пошел на нетипичный шаг – замену вратаря. Традиционно тренеры разбрызгивают замены задолго до послематчевой нервотрепки, но Сарри приберег один слот для Вилли Кабальеро, который должен был заменить Кепу перед самой перестрелкой. Неожиданные смены часто срабатывают: выходящий голкипер обычно готовился специально под пенали, плюс такой ход вводит в ступор соперников – бить незнакомому свежему вратарю не так спокойно, как проверенному в 120-минутной рубке.

Суперкубок Европы «Вильярреал» надломил «Челси». Тухель спас титул заменами ЧАС НАЗАД

Маурицио Сарри и Вилли Кабальеро ждут, когда Кепа уйдет с поля Фото: Getty Images

Однако на поле оставался один человек, которому такая замена совсем не нравилась, – Кепа. Перед заменой испанец столкнулся с Рахимом Стерлингом и грохнулся на газон. К раненому вратарю выскочили доктора, а довольный Сарри вызвал уже переодетого Вилли к бровке. Резервный судья показал замену, но Аррисабалага не уходил: он показывал тренеру, что в порядке и не собирается покидать «Уэмбли» перед развязкой. Маурицио бесился: активно жестикулировал и ругался, но упрямый испанец все равно не уходил.

Тогда у Сарри съехала крыша: он швырнул на газон блокнот с заметками и погнал в потрибунку, расшвыривая все, что попадалось под ноги. Спустя несколько секунд итальянец остыл и отменил замену у резервного судьи. Но он точно не забыл позорный эпизод, в котором Кепа окончательно раздавил рассыпающийся авторитет тренера. Аррисабалага остался на серию пенальти, в которой «Челси» проиграл 3:4, а Маурицио остался без первого трофея в карьере.

В 2021 году в команде совсем другая атмосфера: Кепа небуйный запасной вратарь, «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов и готов к борьбе за победу в АПЛ. «Эдуар Менди – наш номер один. Кепа с ним конкурирует. Он на 100 процентов надежен и играет отлично. Это высококлассный вратарь, он проводит отличные матчи и работает на тренировках с Вилли Кабальеро», – комментировал положение вратарей Томас Тухель.

Теперь к характеристике испанца добавилась роль джокера в послематчевых пенальти. Он вышел на 119-й минуте Суперкубка Европы и принес «Челси» трофей. Лондонцы ужасно начали серию, с незабитого 11-метрового, однако Кепа сделал все, чтобы довести игру до победы: махал руками перед ударами и затягивал время разговорами с судьей, а перед решающим ударом 35-летнего Рауля Альбиоля поболтал с ним на испанском и прочитал выстрел ветерана. Аррисабалага взял два пенальти из шести и оказался главным героем матча.

«Челси» – обладатель Суперкубка Европы-2021 Фото: Imago

«Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями и хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, которые показывали, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, мы поговорили с игроками и сообщили им план в матчах на вылет. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара. Рад, что есть такой вратарь, который готов с радостью пойти на всё ради команды», – рассказал Тухель после финала.

Два года назад Кепа проигнорировал требования Сарри замениться перед серией пенальти. Теперь он сам стал героем смены вратарей перед 11-метровыми и принес «Челси» второй Суперкубок Европы в истории. За это время роль испанца в команде сильно изменилась, но фишка с заменой вратаря все же сработала.

Суперкубок Европы Кепа вышел на серию пенальти и принес «Челси» Суперкубок 3 ЧАСА НАЗАД