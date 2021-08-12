Голкипер «Челси» Эдуар Менди дал комментарий по итогам Суперкубка УЕФА. Лондонцы выиграли по пенальти, а его заменили перед серией на Кепу Аррисабалагу.
«Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад. Это успех всей команды. Играя за «Челси», стремишься к победам и титулам. Сегодня мы это сделали. Вместе», – цитирует Менди официальный сайт УЕФА.
- Основное и дополнительное время матча против «Виляьрреала» завершилось со счетом 1:1, по пенальти выиграл «Челси».
- Кепа сменил Менди перед серией. В 2019-м испанец был в ситуации Менди и отказался уходить с поля.
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