Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш получил необычную травму в матче за Суперкубок Европы против «Вильярреала».

«Челси» бодро начал матч за Суперкубок Европы: в стартовые полчаса мяч принадлежал лондонцам 80% времени. Это принесло результат на 27-й минуте: Хаким Зиеш изящным ударом в касание из центра штрафной прошил ворота Асенхо после прострела Кая Хаверца с левого фланга.

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Но уже через 15 минут случилось странное: «Вильярреал» получил право на угловой, и Зиеш пришел в штрафную Эдуара Менди, чтобы помочь своей команде на стандарте. После подачи корнера марокканец столкнулся с защитником «подлодки» Хуаном Фойтом. После казалось бы безобидного контакта Хаким рухнул на газон, схватился за правое плечо и не двигался. Чтобы привести игрока в чувства, понадобился специальный ингалятор.

Травма Хакима Зиеша в матче «Челси» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

После недавнего происшествия с Кристианом Эриксеном на Евро-2020 впору было напрячься, но, к счастью, все обошлось: игроку дали специальный препарат для кратковременного снятия острой боли. Его используют при вывихах и травмах крупных суставов, чтобы снять спазм, который может усугубить повреждение. Позже на газоне появились носилки, но Зиеш поднялся и покинул пределы поля сам. Вывихнутое плечо было крепко зафиксировано специальной повязкой.

Травма Хакима Зиеша в матче «Челси» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

Продолжить матч марокканец не смог и досматривал за происходящим на поле с трибуны. А после появился на церемонии награждения, чтобы попозировать с кубком. Для этого трофея он отдал все свои силы еще в первом тайме.

Хаким Зиеш в матче «Челси» – «Вильярреал» Фото: Getty Images

Судьба Суперкубка Европы решилась в серии пенальти: точнее оказались футболисты «Челси» – 6:5.

«Челси» впервые выиграл этот трофей: до этого лондонцы проиграли три Суперкубка в XXI веке.

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