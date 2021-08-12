Первый большой матч наступившего евросезона обслуживал российский арбитр – Сергей Карасев вывел «Челси» и «Вильярреал» на финал Суперкубка Европы.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил судейство Карасева как «уверенное и безошибочное»: российский арбитр и правда не дал повода сомневаться в своей квалификации. Впрочем, по-разному оценили назначение Сергея на матч между последними победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Например, юзер @NotAGreatMan1 уверен, что в этом замешан президент России: «Карасев здесь из-за Путина, а УЕФА – коррумпированная организация».

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Некоторые интересовались, а судил ли Карасев финалы до этого?

«Сергей Карасев, вы когда-нибудь работали на финале в местной лиге? Может, хотя бы второй дивизион?»

Нашлись и те, кто не был уверен, что игру обслуживает именно Карасев. Внешность российского арбитра кого-то подозрительно напоминала.

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Но наиболее бурные обсуждения вызвал момент, случившийся на финише первого тайма. Карасев оценил неоправданно жесткий фол защитника «Челси» Антонио Рюдигера желтой карточкой, а после остудил предупреждением эмоции Томаса Тухеля: тренер лондонцев слишком бурно высказывал недовольство русскому судье.

«Судьи требуют уважения от всех официальных лиц команд на скамейках запасных. Карасев вынужден предупредить тренера «Челси» Томаса Тухеля после оживленной дискуссии».

Не все согласились с решением Карасева – например, пользователь @VissersJack: «Что, черт возьми, делает Сергей Карасев? Он принял сразу несколько сомнительных решений. Как Рюдигер должен выйти из этого эпизода?»

Впрочем, нашлись и полярные мнения: «Браво, Карасев, заслуженное предупреждение Рюдигеру за опрометчивый отбор»

@1MACCARROLL1 предложил забанить Карасева за работу на Суперкубке: «Невероятно плохая игра!»

Но лучший итог подвел @HEAVYSOLDIER03: «Какой отличный парень, этот фанат Slayer и рефери Карасев!»

Судьба Суперкубка Европы решилась в серии пенальти: точнее оказались футболисты «Челси» – 6:5.

«Челси» впервые выиграл этот трофей: до этого лондонцы проиграли три Суперкубка в XXI веке.

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