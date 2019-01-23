Дэвид Бекхэм стал совладельцем клуба «Сэлфорд» Райана Гиггза, Пола Скоулза и Гари Невилла

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм стал компаньоном бывших одноклубников.

Бекс купил 10% акций клуба «Сэлфорд», среди акционеров которого Пол Скоулз, Райан Гиггз, братья Невиллы, Ники Батт.

Бекхэму уже предлагали поучаствовать в проекте четыре года назад, но он отказался, потому работал над созданием собственного клуба в MLS. А сейчас, решив главные проблемы с американцами, Дэвид соединился с выпускниками Класса-92 в «Сэлфорде».

В 2013-м пятеро бывших игроков «МЮ» выкупили по 10% акций «Сэлфорда» из восьмого дивизиона, чтобы на его основе создать футбольную академию. Сейчас клуб выступает уже в пятом дивизионе.

Еще 50% клуба приобрел владелец «Валенсии» – сингапурский миллиардер Питер Лим.

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