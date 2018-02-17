Клуб с английского дна вырвал ничью, играя час с защитником на воротах. Все из-за ошибки секретаря

Клуб восьмого дивизиона Англии «Грейс Атлетик» попал в тяжелое положение в матче против «Малдон энд Типтри» из-за глупости секретаря.

Главный тренер «Грейса» Джейми Стюарт заявил на матч запасного вратаря Джо Симмондса, указав только инициалы. Секретарь же почему-то решил, что Стюарт, у которого совпадали с Симмондсом инициалы (JS), заявил самого себя.

Ошибка вскрылась на 30-й минуте, когда основной вратарь Чарли Бёрнс получил травму, а Симмондсу не разрешили выйти на замену. В ворота встал защитник Райан Махал, который пропустил два мяча, но все равно был признан лучшим игроком матча.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Это не первый безумный эпизод в истории «Грейс». Весной 2015 года возглавлявший тогда команду Марк Бэнтли сам вышел на замену, забил гол, а потом заменил в воротах травмированного кипера и отразил пенальти.

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(фото: официальный твиттер «Грейс Атлетик»)