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Защитник мог спасти команду, но расстроился, бросил играть и не заметил, что мяч застрял у ленточки
Не сдавайтесь раньше времени, а то станете клоунами.
Матч пятого дивизиона чемпионата Англии «Уокинг» – «Маклсфилд Таун» имел самую фееричную развязку, которую вы когда-либо видели.
На 94-й минуте счет был 2:2, когда гости провели решающую атаку. Форвард протолкнул между мяч ног вратарю, но тот застрял в луже грязи перед воротами.
Ближе всех к мячу был защитник Джоуи Джонс. Он мог стать героем встречи, но уже в момент удара бедолага схватился за голову и отвернулся от ворот. В результате полузащитник «Маклсфилда» Дэниел Уайтхэд первым успел к мячу, а Джонс стал главным клоуном выходных, месяца, сезона и десятилетия.
- У «Уокинга» уже не было времени, чтобы спастись – 2:3.
- «Уокинг» идет 18-м в турнирной таблице пятого дивизиона из 24 команд. «Маклсфилд» делит первое место с «Саттон Юнайтед».
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