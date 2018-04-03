Фанат 6 дней шел пешком на игру, чтобы собрать деньги на лечение девочки, но матч отменили

Фанат клуба пятого английского дивизиона «Транмер Роверс» прошел пешком 440 километров от Биркенхеда до Довера, чтобы посмотреть игру своей команды против «Довер Атлетик», но матч в последний момент отложили из-за погоды.

Ричи Хэллон предпринял шестидневное путешествие, чтобы собрать деньги в помощь четырехлетней Эди Молиньо, которая лечится от опухоли мозга в Мексике. Мужчина работает почтальоном в Виррэле и узнал о борьбе Эди с тяжелой болезнью от ее тети, которая работает вместе с ним.

Ричи не расстроился, что не увидел матч: «Это все для Эди. Это одна из лучших вещей, которую я когда-либо делал. Трудно выразить словами. Я очень взволнован. В четверг вечером я услышал, что Эди впервые за четыре недели не понадобилась интенсивная терапия. Это было для меня толчком к концу прогулки», – передает слова мужчины Liverpool Echo. Хэллон собрал более 3400 евро для девочки.

Родители Эди, Эшли и Стивен Молинье переехали в Мексику, чтобы быть рядом с дочерью.

Они собирают 800 тысяч евро для покрытия расходов на ее лечение. Уже собрано почти 230 тысяч евро.

Фото: клуб болельщиков «Транмер Роверс».

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