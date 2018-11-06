Twitter

«Приложи к синяку стейк». Англичанин из седьмой лиги ошибся номером и нарвался на пранк одноклубника

«Приложи к синяку стейк». Англичанин из седьмой лиги ошибся номером и нарвался на пранк одноклубника
Eurosport

10 мин. назад

Всегда проверяйте, кому пишете.

Футболист «Ланкастер Сити» Том Престон попался на мощнейший розыгрыш одноклубника.

В матче против «Уиттон Альбион» он заработал синяк на правой ноге и написал в WhatsApp клубному физиотерапевту Нилу Кумберу, но промахнулся и черкнул сообщение партнеру по команде Робу Уилсону.

Футболист не подал виду, что Престон ошибся номером, и ответил: «Спасибо, Том, что дал знать. Можешь положить на ногу что-то?» Престон подтвердил, что может. «Отлично, приятель. Если можешь, положи стейк филе на нее и подержи так 10 минут. Это снимет отек и уменьшит кровоподтеки».

Уилсон под видом физиотерапевта уверил Тома, что этот метод вернет его в форму и позволит сыграть в следующем матче. Роб попросил: «Можешь скинуть фото восстановления? Я отправлю Марку [Феллу, тренеру «Ланкастера»], чтобы он знал о твоем лечении».

Престон сообщил, что в морозильнике есть только лед и замороженный горох, и приложил еду к опухшей ноге. Уилсон через WhatsApp развел беднягу, что такой метод помогает в день травмы, а спустя 24 часа уже нужно филе. Отец Тома купил мясо, футболист честно приложил стейк к синяку и отправил фотографию фейковому физиотерапевту.

Скорее всего, Роб уже катался по полу со смеху и отправил скриншоты переписки приятелям. Впервые в публичном доступе скрины оказались у экс-игрока второй лиги Крэйга Стэнли. «Том получил лучший совет по восстановлению в истории», – написал Стэнли в твиттере.

  • Том Престон и Роб Уилсон ограничили доступ к твиттерам для посторонних.
  • «Ланкастер Сити» выступает в Северной Премьер-лиге – седьмом по силе английском дивизионе.

Нападающий «Гронингена» устроил пранк с гениталиями для подруги, а та выложила видео на YouTube

Eurosport в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Питтсбург» выхватил от «Девилз» 5 шайб, но Кросби отполировал одному из них кумпол

03:36
Популярные видео
Судья отменил богический гол «Атланты», но команду Вильи это не спасло
3 937 просмотров23 ч
Кучеров и Стэмкос промолчали весь матч, но «Тампа» додавила «Оттаву» в овертайме
 829 просмотровВчера в 14:29
А еще вам может понравиться