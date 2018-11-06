«Приложи к синяку стейк». Англичанин из седьмой лиги ошибся номером и нарвался на пранк одноклубника

Футболист «Ланкастер Сити» Том Престон попался на мощнейший розыгрыш одноклубника.

В матче против «Уиттон Альбион» он заработал синяк на правой ноге и написал в WhatsApp клубному физиотерапевту Нилу Кумберу, но промахнулся и черкнул сообщение партнеру по команде Робу Уилсону.

Футболист не подал виду, что Престон ошибся номером, и ответил: «Спасибо, Том, что дал знать. Можешь положить на ногу что-то?» Престон подтвердил, что может. «Отлично, приятель. Если можешь, положи стейк филе на нее и подержи так 10 минут. Это снимет отек и уменьшит кровоподтеки».

Уилсон под видом физиотерапевта уверил Тома, что этот метод вернет его в форму и позволит сыграть в следующем матче. Роб попросил: «Можешь скинуть фото восстановления? Я отправлю Марку [Феллу, тренеру «Ланкастера»], чтобы он знал о твоем лечении».

Престон сообщил, что в морозильнике есть только лед и замороженный горох, и приложил еду к опухшей ноге. Уилсон через WhatsApp развел беднягу, что такой метод помогает в день травмы, а спустя 24 часа уже нужно филе. Отец Тома купил мясо, футболист честно приложил стейк к синяку и отправил фотографию фейковому физиотерапевту.

Скорее всего, Роб уже катался по полу со смеху и отправил скриншоты переписки приятелям. Впервые в публичном доступе скрины оказались у экс-игрока второй лиги Крэйга Стэнли. «Том получил лучший совет по восстановлению в истории», – написал Стэнли в твиттере.

Том Престон и Роб Уилсон ограничили доступ к твиттерам для посторонних.

«Ланкастер Сити» выступает в Северной Премьер-лиге – седьмом по силе английском дивизионе.

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