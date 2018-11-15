EA Sports дала дяде низкий рейтинг скорости в FIFA 19, но он доказал, что полкоманды медленнее него

Кевин Эллисон серьезно обиделся на EA Sports за непотребный рейтинг скорости в FIFA 19.

Канадская студия наградила 39-летнего ветерана клуба «Моркам» из английской Лиги 2 рейтингом скорости всего лишь в 35 очков. Кевин доказал, что разработчики сработали непрофессионально, ведь даже в таком возрасте он один из лучших на тренировках.

Каждый игрок «Моркама» тренировался с датчиком, который фиксировал скорость игроков. Оказалось, что Эллисон не только не худший в команде, но и превосходит большинство партнеров с более высоким рейтингом. Кислотная концовка видео заслуживает отдельных аплодисментов за самоиронию.

«Моркам» выступает в Лиге 2 – четвертой по значимости в Англии.

Эллисон – вингер, сменивший за 22 год карьеры 13 клубов, в том числе «Лестер» и «Халл». Он точно неплохо заработал.

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