Eurosport

EA Sports дала дяде низкий рейтинг скорости в FIFA 19, но он доказал, что полкоманды медленнее него

EA Sports дала дяде низкий рейтинг скорости в FIFA 19, но он доказал, что полкоманды медленнее него
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Уровень правдоподобия налицо.

Кевин Эллисон серьезно обиделся на EA Sports за непотребный рейтинг скорости в FIFA 19.

Канадская студия наградила 39-летнего ветерана клуба «Моркам» из английской Лиги 2 рейтингом скорости всего лишь в 35 очков. Кевин доказал, что разработчики сработали непрофессионально, ведь даже в таком возрасте он один из лучших на тренировках.

Каждый игрок «Моркама» тренировался с датчиком, который фиксировал скорость игроков. Оказалось, что Эллисон не только не худший в команде, но и превосходит большинство партнеров с более высоким рейтингом. Кислотная концовка видео заслуживает отдельных аплодисментов за самоиронию.

  • «Моркам» выступает в Лиге 2 – четвертой по значимости в Англии.
  • Эллисон – вингер, сменивший за 22 год карьеры 13 клубов, в том числе «Лестер» и «Халл». Он точно неплохо заработал.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальная геометрия от Трампа, разрубившая Лисовски на маленькие кусочки

01:38
Популярные видео
Снайперский удар О’Салливана. Будто вы ждали от него чего-то другого
1 559 просмотров3 ч
Сделай поменьше яркость экрана – эти голы Руни в MLS ослепительны
1 344 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться