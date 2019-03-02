BBC: у пилота, с которым летел Эмилиано Сала, не было лицензии на перевозку пассажиров

У трагедии с участием новичка «Кардиффа» Эмилиано Салы появились новые шокирующие подробности. Пилот разбившегося самолета Дэвид Айбботсон, вероятно, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Это делало рейс незаконным.

По данным BBC, Айбботсон не завершил обучение и не получил лицензию. Поле крушения не были найдены ни лицензия пилота, ни бортовой журнал. Тело Дэвида Айбботсона также не обнаружено.

В промежуточном отчете отдела по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщается, что 59-летний пилот имел частную лицензию в Великобритании и США – это не дает ему право перевозить платных пассажиров.

Организовавший полет агент Уилли Маккэй не сомневался в квалификации пилота. «Я доверял Дэвиду, у меня не было причин этого не делать. Ведь когда вы заказываете такси, вы не спрашиваете, есть ли у водителя права. Мне серьезно говорили, что это очень хороший пилот, и ругать его после смерти – позор. Я не считаю кого-либо ответственным, это просто трагическая авария», – приводит слова Маккэя BBC.

Катастрофа произошла 21 января во время перелета Салы из Нанта в Кардифф.

8 февраля было опознано тело футболиста. 18 февраля в Аргентине прошли его похороны. Тело пилота до сих пор не найдено.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

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