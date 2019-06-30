Президент «Шеффилд Юнайтед» Ричард Тимс планирует пригласить в команду Евгения Савина.

«Мы ведем переговоры с Савой. Пока никаких подписей поставлено не было, но мы очень хотим пригласить его зимой. Сава – профессионал, поигравший в российской Премьер-лиге. Этот трансфер пойдет на пользу всем – старейший клуб мира подпишет хорошего футболиста, Савин будет выступать за старейший клуб мира», – цитирует Тимса «Спорт-Экспресс».

Савин сыграл за «Шеффилд» один матч – против «Торпедо».

Англичане проиграли все четыре матча турне: «Торпедо» (0:5), «Чертаново» (0:7), ФК «КФ» (1:2) и «Казанке» (1:9).

«Надеемся, не разочаровали». «Чертаново» поддело игрока «Шеффилда», приехавшего в Москву за сексом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android