На стадионе «Брейнтри Таун», английского полупрофессионального клуба, появилось граффити с изображением Кита Флинта.

Солист The Prodigy, совершивший самоубийство 4 марта 2019, долгое время жил неподалеку от «Крессинг Роуд».

Мастер граффити Дэвид Нэш, который ранее рисовал для «Вэст Хэма», закончил произведение за семь часов, сообщает NMA. На рисунке, расположенном недалеко от дома певца, Кит изображен в типичном образе последних лет – со светлыми волосами и пирсингом в вытянутом языке.

В комментарии к посту клуба в инсте пришли ребята из The Prodigy: «Респект, парни»!

«Брейнтри» выступает в Национальной лиге, пятом английском дивизионе.

Флинту было 49 лет.

В Англии умер солист The Prodigy Флинт. Он топил за «Вест Хэм» и владел мотогоночной командой

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