В матче Северной Премьер-лиги (седьмой дивизион Англии) между «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» произошел эпизод, равных которому просто нет.

На 62-й минуте игрок обороны манкунианцев выносил мяч со своей трети. На подачу к центральной линии выдвинулся защитник «Басфорда» Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот.

Мяч полетел к штрафной площади «Манчестера». Голкипер гостей зачем-то выбежал, чтобы забрать его, не рассчитал расстояние, и увидел, как мяч перелетел его и запрыгнул в сетку.

«Иногда нужно просто приложить голову. Их вратарь далеко вышел, так что это была моя работа, правда? А еще это самый длинный рывок, который я совершал в этом сезоне!» – сказал автор гола.

Гол Стефана стал победным – «Басфорд Юнайтед» вышел вперед, забил еще и победил «Юнайтед оф Манчестер» со счетом 3:1.

«Юнайтед оф Манчестер» – полупрофессиональный клуб, основанный в 2005 году болельщиками «МЮ», недовольными покупкой команды американцем Малькольмом Глейзером.

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