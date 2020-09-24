Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни заинтересованы в инвестициях в британский клуб «Рексем».

Командой пятого английского дивизиона с 2011 года владеют болельщики. Актеры планируют представить видение развитие «Рексема» на специальном общем собрании. Звезда «Дэдпула» Рейнольдс и известный по роли в сериале «В Филадельфии всегда солнечно» Макэлхенни рассчитывают на привлечение инвестиций в размере 2,18 миллиона евро.

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Члены клуба уже проголосовали за продолжение переговоров. Положительный ответ дали 95% из 1223 опрошенных сосьос «Рексема». В случае одобрения после встречи болельщиков с Рейнольдсом и Макэлхенни контроль над деятельностью клуба перейдет от фанатов к приглашенным менеджерам.

Оформление сделки будет означать покупку команды за номинальную сумму и незамедлительные инвестиции в развитие. На специальном общем собрании правления «Рексема» поклонникам сказали, что профессиональные консультанты уже изучили все аспекты оффера и сочли предложение «полностью заслуживающим доверия».

Сам Рейнольдс отреагировал на новость в твиттере. Он нашел старую запись 2012 года, в которой один из фанатов написал «Никогда не знаешь, когда Райан Рейнольдс появится в Рексеме». «Да, действительно, никогда не знаешь. Я ждал восемь лет, чтобы ответить на этот твит», – заметил артист.

Валлийский «Рексем» – старейший клуб Уэльса и третья по возрасту профессиональная команда в мире. Она основана в 1864 году.

В сезоне-2019/20 «Рексем» занял 19-е из 24 мест в пятой английской лиге.

В 2020 году по оценке журнала Forbes Райан Рейнольдс заработал 61 миллион евро.

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