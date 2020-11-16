16 октября валлийский клуб «Рексем» официально объявил о том, что звезды Голливуда Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни встали во главе команды. Их кандидатуры поддержало 95% фанатов, которые с 2011 года принимают ключевые решения в жизни клуба.

Чемпионат Англии. Конференция Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купит клуб пятой английской лиги 24/09/2020 В 08:12

Как это получилось

В начале ноября стало известно, что американские актеры заинтересованы в приобретении клуба из пятого английского дивизиона. По словам очевидцев, присутствовавших на онлайн-встрече звезд с фанатами «Рексема», Рейнольдс и Макэлхенни основательно подошли к делу и провели 30-минутную презентацию своих идей.

«Рексем» – третий по возрасту клуб на планете. Мы не понимаем, почему он не может иметь глобальной привлекательности. Хотим, чтобы «Рексем» стал глобальной силой. Наше цель в том, чтобы стать частью истории «Рексема», а не «Рексем» стал частью нашей истории», – заверил Рейнольд.

Президент клуба Дикси Макнил верит в успех проекта: «Они здорово осведомлены о клубе и том, куда попали. Клубом и раньше здорово управляли, но проблема в том, что у нас не было денег. А без них невозможно двигаться вперед».

Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Что обещают Рейнольдс и Макэлхенни

Во-первых, голливудские звезды пообещали вложить 2 млн фунтов (2,2 млн евро) в инфраструктуру и новых футболистов.

Во-вторых, американцы хотят модернизировать знаменитую арену «Рексема», которую называют «Ипподром».

В-третьих, Рейнольдс и Макэлхенни поклялись соблюдать традиции и наследие клуба.

В-четвертых, в их планах скорейшее возвращение в Футбольную лигу (включает в себя Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2).

Так же новые владельцы планируют посещать матчи нового клуба, но не каждый – из-за плотного графика.

«Рексем» Фото: Getty Images

Зачем Рейнольдсу и Макэлхенни клуб из 5-го дивизиона?

Даже покупка скромного клуба может принести актерам солидный куш (особенно пиар). На онлайн-конференции с фанатами Рейнольдс и Макэлхенни обрисовали план создания документального фильма в стиле Netflix, в котором расскажут историю старейшего клуба.

Все это выглядит для американских компаний привлекательным шоу: звезды Голливуда выводят в элиту хромую команду – вы бы кликнули? По словам аналитика Ampere Analysis Ричарда Бротона, разумно ожидать, что Netflix, Amazon Prime или кто-либо еще приобрести права на трансляцию эксклюзива из валлийской глубинки.

Например, если актеры потребуют 300 тысяч фунтов в час за сериал из восьми частей, это увеличит годовой бюджет «Рексема» на 2,4 млн. Это огромные деньги для пятого дивизиона. Рейнольдсу и Макэлхенни как владельцам клуба не пришлось бы платить кому-либо дополнительные деньги, как это сделали продюсеры других документальных фильмов о футболе.

Роб Макэлхенни Фото: Getty Images

Плюс «Рексем» точно станет привлекательнее для болельщиков: многие захотят посмотреть, как дела у новой игрушки звезды «Дэдпула». Поэтому клуб и его владельцы смогут рассчитывать на солидный кэш за трансляции игр.

«Мы делаем это не ради денег. У нас уже есть успешная повседневная работа. Просто мы чувствуем, что можем что-то вырастить», – сказал Макэлхенни.

Кажется, американские боссы настроены не на прибыль, а на шоу и шумиху вокруг своего имени.

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