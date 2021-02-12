«Из-за оскорбительных материалов, появившихся во время нашей встречи в Zoom, мы вынужденно завершили ее раньше, чем предполагалось. Извиняемся перед всеми, кто был оскорблен материалом, который внезапно появился на встрече. Мы удалили его как можно быстрее, но, к сожалению, повторные попытки означали, что у нас не было другого выхода, кроме как закрыть встречу», – говорится в заявлении «Сити фанс Юнайтед».