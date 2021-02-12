11 февраля футбольный клуб «Честер» планировал провести онлайн-встречу с фанатами. Организация «Сити фанс Юнайтед» пригласила болельщиков на беседу с руководством и главным тренером «Честера» – единственным условием было соблюдение этикета и правил приличия.
Но встреча завершилась очень быстро: в одном окошке появилась обнаженная девушка. Многие попытались сохранить хладнокровие, однако не сдержался даже коуч «Честера» Энтони Джонсон, который рассмеялся из-за происходящего.
Забанить пользовательницу не удалось.
«Из-за оскорбительных материалов, появившихся во время нашей встречи в Zoom, мы вынужденно завершили ее раньше, чем предполагалось. Извиняемся перед всеми, кто был оскорблен материалом, который внезапно появился на встрече. Мы удалили его как можно быстрее, но, к сожалению, повторные попытки означали, что у нас не было другого выхода, кроме как закрыть встречу», – говорится в заявлении «Сити фанс Юнайтед».
- «Честер» выступает в шестой лиге Англии и после 17 туров занимает второе место.
- Соревнования в лиге Ванарама были прерваны в середине января из-за коронавируса. Следующий матч «Честер» проведет 13 февраля.