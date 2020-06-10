Млада-Болеслав
    -
    19:00
    10.06.20
    Местски стадион Млада Болеслав
    Сигма Оломоуц
      Чемпионат Чехии • Регулярный
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      Млада-Болеслав - Сигма Оломоуц
      Чемпионат Чехии - 10 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Млада-Болеслав – Сигма Оломоуц на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jozef Weber или Радослав Лятал? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Млада-Болеслав и Сигма Оломоуц и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Млада-Болеслав и Сигма Оломоуц, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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