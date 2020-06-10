Виктория Пльзень
    -
    19:00
    10.06.20
    Стадион Виктория Плжен
    Фастав Злин
      Чемпионат Чехии • Регулярный
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      Виктория Пльзень - Фастав Злин
      Чемпионат Чехии - 10 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Виктория Пльзень – Фастав Злин на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Адриан Гула или Богумил Паник? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виктория Пльзень и Фастав Злин и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виктория Пльзень и Фастав Злин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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