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Слован Либерец - Баник Острава

Чемпионат Чехии - 14 июня 2020

Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Слован Либерец – Баник Острава на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pavel Hoftych или Любош Козел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слован Либерец и Баник Острава и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Слован Либерец и Баник Острава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

