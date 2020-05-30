Слован Либерец
    -
    17:00
    30.05.20
    У Нисы
    Словацко
      Чемпионат Чехии • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Слован Либерец - Словацко
      Чемпионат Чехии - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Слован Либерец – Словацко на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Pavel Hoftych или Martin Svedik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Слован Либерец и Словацко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Слован Либерец и Словацко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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