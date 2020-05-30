Фастав Злин
    -
    17:00
    30.05.20
    Letná Stadion
    Баник (Острава)
      Чемпионат Чехии • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Фастав Злин - Баник (Острава)
      Чемпионат Чехии - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Фастав Злин – Баник (Острава) на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Богумил Паник или Любош Козел? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фастав Злин и Баник (Острава) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фастав Злин и Баник (Острава), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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