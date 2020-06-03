Баник Острава
    -
    19:00
    03.06.20
    Mestský stadion
    Виктория Пльзень
      Чемпионат Чехии • Регулярный
      Календарь
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      Онлайн
      Баник Острава - Виктория Пльзень
      Чемпионат Чехии - 3 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Баник Острава – Виктория Пльзень на Eurosport.ru! 3 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Любош Козел или Адриан Гула? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Баник Острава и Виктория Пльзень и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Баник Острава и Виктория Пльзень, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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