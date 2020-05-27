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- 2-ой тайм
- БэлуцэХромада80'
- BrandnerРабушиц75'
- МесарошGranecný69'
- KuchtaRondic68'
- SulcШранц55'
- PesekЗеман53'
- Бэлуцэ50'
- 1-ый тайм
- Pesek36'
- Cavos27'
- Гыбс26'
Перед матчем
Онлайн
Динамо Ческе-Будеевице - Слован Либерец
Чемпионат Чехии - 27 мая 2020
Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Динамо Ческе-Будеевице – Слован Либерец на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, David Horejš или Pavel Hoftych? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Ческе-Будеевице и Слован Либерец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Динамо Ческе-Будеевице и Слован Либерец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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