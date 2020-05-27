Динамо Ческе-Будеевице
    Завершено
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    19:00
    27.05.20
    Стадион на Стрелецком Острове
    Слован Либерец
    Чемпионат Чехии • Регулярный
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Динамо Ческе-Будеевице
    • Слован Либерец
    • БэлуцэХромада
      80'
    • BrandnerРабушиц
      75'
    • МесарошGranecný
      69'
    • KuchtaRondic
      68'
    • SulcШранц
      55'
    • PesekЗеман
      53'
    • Бэлуцэ
      50'
    • 1-ый тайм
    • Динамо Ческе-Будеевице
    • Слован Либерец
    • Pesek
      36'
    • Cavos
      27'
    • Гыбс
      26'
    Перед матчем

    Онлайн
    Динамо Ческе-Будеевице - Слован Либерец
    Чемпионат Чехии - 27 мая 2020

    Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Динамо Ческе-Будеевице – Слован Либерец на Eurosport.ru! 27 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, David Horejš или Pavel Hoftych? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Ческе-Будеевице и Слован Либерец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Динамо Ческе-Будеевице и Слован Либерец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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