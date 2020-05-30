Славия Прага
    -
    21:00
    30.05.20
    Синот-Тип Арена
    Яблонец
      Чемпионат Чехии • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Славия Прага - Яблонец
      Чемпионат Чехии - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Славия Прага – Яблонец на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Индрих Трпишовски или Петр Рада? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Славия Прага и Яблонец и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Славия Прага и Яблонец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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