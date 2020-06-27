Богемианс 1905
    -
    18:30
    27.06.20
    Dolícek
    Словацко
      Чемпионат Чехии • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Богемианс 1905 - Словацко
      Чемпионат Чехии - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Богемианс 1905 – Словацко на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ludik Klusácek или Martin Svedik? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Богемианс 1905 и Словацко и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Богемианс 1905 и Словацко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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