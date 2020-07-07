Богемианс 1905
    -
    21:00
    07.07.20
    Dolícek
    Млада-Болеслав
      Чемпионат Чехии • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Богемианс 1905 - Млада-Болеслав
      Чемпионат Чехии - 7 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Богемианс 1905 – Млада-Болеслав на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ludik Klusácek или Jozef Weber? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Богемианс 1905 и Млада-Болеслав и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Богемианс 1905 и Млада-Болеслав, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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