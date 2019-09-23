В матче 10-го тура чемпионата Чехии между «Спартой» и «Славией» случился невероятный по курьезности автогол.

На 55-й минуте при счете 0:1 в пользу гостей игроки «Славии» выполнили высокий навес с правого фланга. Голкипер хозяев Милан Хека неудачно сыграл на выходе и не отбил мяч далеко из штрафной.

Отскок также достался форварду «Славии», который скинул его партнеру, нигерийцу Питеру Олайинке. Африканский страйкер сильно прострелил вдоль ворот и попал по ягодице Михалу Сачеку. Крайний защитник упал во вратарской и подставил пятую точку под мяч, чтобы он залетел в сетку.

«Славия» легко победила в пражском дерби (3:0) и осталась на первом месте с 26 очками.

«Спарта» опустилась на седьмое место с 12-очковым отставанием от первой строчки.

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