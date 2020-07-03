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Милан Барош завершил карьеру. Да-да, только сейчас!

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Милан Барош

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Милан – один из счастливчиков того самого стамбульского финала.

38-летний чешский футболист Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил официальный сайт Чешской футбольной ассоциации.

«Я хотел бы продолжить карьеру, но тело приказало остановиться. Уже довольно долго я страдаю из-за проблем со здоровьем, мое тело больше не работает так, как обычно», – заявил Милан.

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  • Последним клубом в карьере Бароша стал «Баник» из чешского города Острава.
  • В 2002-го по 2005-й Барош выступал за «Ливерпуль», вместе с которым одержал победу в Лиге чемпионов-2004/05.

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