Милан – один из счастливчиков того самого стамбульского финала.

38-летний чешский футболист Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщил официальный сайт Чешской футбольной ассоциации.

«Я хотел бы продолжить карьеру, но тело приказало остановиться. Уже довольно долго я страдаю из-за проблем со здоровьем, мое тело больше не работает так, как обычно», – заявил Милан.

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Последним клубом в карьере Бароша стал «Баник» из чешского города Острава.

В 2002-го по 2005-й Барош выступал за «Ливерпуль», вместе с которым одержал победу в Лиге чемпионов-2004/05.

Роббен официально возобновил карьеру

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