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Яблонец - Зброёвка

Чемпионат Чехии - 16 октября 2020

Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Яблонец – Зброёвка на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Петр Рада или Miloslav Machalek? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Яблонец и Зброёвка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Яблонец и Зброёвка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

