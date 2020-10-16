Яблонец
    Прервано
    0
    -
    0
    19:00
    16.10.20
    Шанс Арена
    Зброёвка
      Чемпионат Чехии • Тур 7
      Календарь
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      Онлайн
      Яблонец - Зброёвка
      Чемпионат Чехии - 16 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Чехии. Следите за матчем Яблонец – Зброёвка на Eurosport.ru! 16 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Петр Рада или Miloslav Machalek? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Яблонец и Зброёвка и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Яблонец и Зброёвка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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