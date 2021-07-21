В матче чемпионата Ганы между «Интер Эллис» и «Ашанти Голд» защитник Хасмин Муса забил два мяча в свои ворота. Игрок «Интера» заявил, что сделал это намеренно, чтобы нарушить договорной характер этой встречи.

«Интер Эллис» досрочно вылетел из высшего дивизиона, а по ходу матча с «Ашанти Голд» уступал 0:5. Муса вышел на замену и дважды забил в свои ворота в последние 12 минут, в результате чего его команда проиграла 0:7. При этом Муса не скрывал свои намерения, а после содеянного был заменен обратно.

«Я пообещал нашему тренеру, что если он позволит мне выйти со скамейки запасных, я испорчу пари. После игры моя команда меня поздравила. До игры я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счет 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю это», – приводит слова футболиста Goal

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Из-за перфоманса Мусы федерация футбола Ганы начала расследование. В «Ашанти Голд» подчеркнули, что не участвовали в предполагаемом соглашении о сговоре.

«Интер Эллис» финишировал на последнем месте в таблице чемпионата Ганы, «Ашанти» стал девятым.

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