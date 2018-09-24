Индонезийские фанаты до смерти избили болельщика другого клуба

Перед матчем чемпионата Индонезии между командами «Персиб Бандунг» и «Персия Джакарта» произошел трагический инцидент: фанаты «Бандунга» до смерти забили болельщика соперника.

Как сообщает Channel NewsAsia, жертвой стал 23-летний фанат по имени Харингга Сирла. Фанаты «Бандунга» избили мужчину железными прутьями и досками, после чего он скончался.

Полиция в данный момент работает с 16 подозреваемыми, которые были арестованы после инцидента.

Соперничество «Бандунга» и «Джакарты» считается очень принципиальным. Город Бандунг расположен примерно в 180 км от Джакарты.

Это уже седьмая смерть болельщика с 2012 года, связанная с соперничеством этих двух клубов.

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