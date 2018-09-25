В Индонезии судья поставил пенальти, получил по лицу и убежал в лучших традициях Бенни Хилла

В матче индонезийской первой лиги случилось страшное зверство.

На 78-й минуте матча между «Персегресом» и «Персивой» при счете 1:1 арбитр поставил спорный пенальти за нарушение в штрафной гостей. Игроки в белых футболках массово побежали к судье и громко заспорили с ним о назначении 11-метрового.

У защитника «Персивы» Сяхрула Мустофы не выдержали нервы, и он прописал рефери кулаком по лицу. Судья сделал ноги, но при попытке убежать получил подножку от Мухамеда Икбаля, а потом и пинок от Аде Сухендры.

Игроки «Персегреса» защитили арбитра от разбирательств, за судьей выбежал делегат матча и увел под трибуны. И вовремя – за ним уже прибежали запасные «Персивы».

Как ни странно, но матч продолжился, а «Персегрес» даже реализовал этот пенальти. Они выиграли – 2:1.

В 2013-м в индонезийской лиге уже был подобный случай, тогда футболиста Питера Румаропена пожизненно дисквалифицировали за удар арбитра по лицу.

Индонезийские фанаты до смерти избили болельщика другого клуба

Все-все-все главные истории в вашем телеграме