Нападающий АЕК совершил промах года, после которого ему потребуется психолог

Космический фейл случился в матче 21-го тура чемпионата Греции между АЕК и «Астерасом». Во время одной из атак хозяев защитник «Астераса» срезал мяч в свои ворота, но форвард АЕК Серхио Араухо помешал голу.

Он так хотел засветиться на табло, что смачно долбанул в перекладину.

Игра завершилась победой АЕК (1:0).

АЕК лидирует в чемпионате Греции, «Астерас» – седьмой.

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