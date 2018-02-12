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Нападающий АЕК совершил промах года, после которого ему потребуется психолог

Нападающий АЕК совершил промах года, после которого ему потребуется психолог
Eurosport

1 час назад

Серхио Араухо вряд ли думал, что сможет так.

Космический фейл случился в матче 21-го тура чемпионата Греции между АЕК и «Астерасом». Во время одной из атак хозяев защитник «Астераса» срезал мяч в свои ворота, но форвард АЕК Серхио Араухо помешал голу.

Он так хотел засветиться на табло, что смачно долбанул в перекладину.

  • Игра завершилась победой АЕК (1:0).
  • АЕК лидирует в чемпионате Греции, «Астерас» – седьмой.

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