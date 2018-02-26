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Тренер «Олимпиакоса» получил рулоном туалетной бумаги по голове, матч против ПАОК отменен

Тренер «Олимпиакоса» получил рулоном туалетной бумаги по голове, матч против ПАОК отменен
Eurosport

17 мин. назад

Фанаты не успокоились и разгромили все вокруг стадиона.

За несколько минут до начала матча чемпионата Греции ПАОК – «Олимпиакос» с трибун стадиона «Тумба» в сторону скамейки запасных пирейской команды полетели различные предметы.

Один из них – рулон туалетной бумаги – попал в голову тренера «Олимпиакоса» Оскара Гарсии, сообщает «Р-Спорт». Гарсию отвезли в больницу, где врач диагностировал травму губы и оставил тренера до утра.

Судья матча сначала отложил начало игры, а через два с половиной часа отменил ее. ПАОК грозит крупный штраф. После отмены матча большая группа болельщиков ПАОК, выкрикивая оскорбительные лозунги, пыталась прорваться в раздевалку «Олимпиакоса» и забрасала бутылками полицейских. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

  • Около сотни фанатов переместилось на территорию возле стадиона, где они переворачивали мусорные баки и били автомобили.
  • В начале февраля полицейские применили слезоточивый газ против болельщиков «Олимпиакоса», которые выбежали на поле и сломали рекламные щиты после поражения команды в домашнем матче с АЕК.

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