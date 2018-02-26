Тренер «Олимпиакоса» получил рулоном туалетной бумаги по голове, матч против ПАОК отменен

За несколько минут до начала матча чемпионата Греции ПАОК – «Олимпиакос» с трибун стадиона «Тумба» в сторону скамейки запасных пирейской команды полетели различные предметы.

Один из них – рулон туалетной бумаги – попал в голову тренера «Олимпиакоса» Оскара Гарсии, сообщает «Р-Спорт». Гарсию отвезли в больницу, где врач диагностировал травму губы и оставил тренера до утра.

Судья матча сначала отложил начало игры, а через два с половиной часа отменил ее. ПАОК грозит крупный штраф. После отмены матча большая группа болельщиков ПАОК, выкрикивая оскорбительные лозунги, пыталась прорваться в раздевалку «Олимпиакоса» и забрасала бутылками полицейских. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Около сотни фанатов переместилось на территорию возле стадиона, где они переворачивали мусорные баки и били автомобили.

В начале февраля полицейские применили слезоточивый газ против болельщиков «Олимпиакоса», которые выбежали на поле и сломали рекламные щиты после поражения команды в домашнем матче с АЕК.

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