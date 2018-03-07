Ультрас ПАОК вломились в студию гостелеканала и заставили ведущего призвать фанатов на митинг

Вечерний выпуск новостей государственного телеканала ERT 3 во вторник был прерван группой болельщиков ПАОК. Они ворвались в студию и заставили ведущего в течение пяти минут читать в прямом эфире их обращение по поводу санкций в отношении любимого клуба. После этого фаны покинули помещение.

Ультрас возмутило наказание клуба после срыва матча чемпионата Греции против «Олимпиакоса», пишет the42.ie. Встречу перенесли из-за инцидента между фанатами ПАОК и главным тренером гостей Оскаром Гарсией. Болельщики бросили в испанского коуча рулон ленты от кассового аппарата, после чего испанца отправили в госпиталь.

ПАОК лишили трех очков, наказал двумя играми без зрителей и оштрафовали на 30 тысяч евро.

В обращении сторонники ПАОК призвали болельщиков прийти на митинг протеста в четверг в центре Салоников, а также в воскресенье накануне домашнего матча с АЕК.

Ультрас убеждены, что Гарсия симулировал травму.

Администрация ERT осудила вторжение болельщиков.

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