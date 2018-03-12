Президент ПАОК Иван Саввиди выбежал на поле с пистолетом, матч чемпионата Греции был прерван

Матч 25-го тура чемпионата Греции между ПАОК и АЕК был прерван из-за беспорядков.

Арбитр встречи отметил гол в ворота АЕК, забитый ПАОК на 90-й минуте, после чего на поле выбежали фанаты команды хозяев и президент клуба Иван Саввиди.

Саввиди взял с собой на разборки пистолет – ну, так определенно надежнее.

Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОК в 2012 году.

В России Саввиди был президентом ФК «Ростов» и СКА (Ростов-на-Дону). Но выиграет чемпионство он не с командой из России. Или не выиграет.

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Фото: to10.gr