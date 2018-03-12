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Греческая полиция выдала ордер на арест президента ПАОК Ивана Саввиди
Все очень серьезно.
Греческая полиция выдала ордер на арест владельца ПАОК, российского предпринимателя Ивана Саввиди после матча чемпионата Греции с АЕК.
Ордер выдан по причине выхода Саввиди на поле во время игры и не касается того факта, что у него при себе был пистолет. Аресту подлежат еще четыре участника инцидента.
Саввиди имел при себе лицензию на пистолет, но в Греции никто, включая дежурных полицейских, не имеет права держать при себе оружие на футбольных стадионах, передает «Р-Спорт».
На 90-й минуте матча ПАОК – АЕК (0:0) арбитр Гиоргос Коминос отменил гол хозяев. Саввиди в знак протеста вышел на поле.
Арбитр в итоге засчитал гол, но игроки АЕК не продолжили матч. Гости уверяли, что Саввиди угрожал судье и напал на директора АЕК Василиса Димитриадиса. В пресс-службе Саввиди опровергли эту информацию.
- В 2012 году Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОК. До этого он рулил «Ростовом» и СКА.
- Саввиди – бывший депутат Госдумы.
- АЕК – лидер чемпионата Греции, ПАОК идет вторым.