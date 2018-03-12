ФИФА может забанить Грецию из-за беспорядков на стадионах

ФИФА предупредила Грецию, что страна должна очистить футбол от насилия, если он останется членом футбольной семьи.

В заявлении, опубликованном в понедельник после волнений в Салониках, которые привели к отмене матча ПАОК и АЕК, ФИФА осудила недавние инциденты в Греции и призвала национальные футбольные власти немедленно положить конец этой неприемлемой ситуации.

ФИФА проинформировала местную федерацию футбола о возможном отстранении Греции от участия во всех международных соревнованиях, если «компетентные органы» не смогут предпринять надлежащие действия для искоренения всех видов насилия, чтобы гарантировать проведение национальных соревнования, сообщает ekathimerini.com.

В матче АЕК – ПАОК после того, как не был засчитан гол гостей, на поле выбежал президент «ПАОКа» Иван Саввиди с пистолетом. Матч был остановлен.

12 марта правительство Греции после этого инцидента приостановило розыгрыш Суперлиги на неопределенное время.

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