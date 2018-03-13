Саввиди – о прорыве на поле с пистолетом: «Единственной моей целью было защитить тысячи фанатов»

Президент ПАОК Иван Саввиди извинился за свое поведение во время матча чемпионата Греции против АЕК.

«Я хочу извиниться перед всеми фанатами ПАОК, греческими болельщиками, всем мировым футбольным сообществом. Мне очень жаль, что все так произошло. Очевидно, что я не имел права выходить на поле таким образом.

Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми нефутбольными событиями, которые имели место в конце матча: действия судьи и инспектора матча (незасчитанный гол из-за офсайда), протестов и прорыва на поле десятков болельщиков обеих команд.

Все это могло создать негативную ситуацию на поле, и единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОК от провокаций и человеческих жертв.

Поверьте мне, я не собирался атаковать команду соперника или арбитров. И я никому не угрожал. К сожалению, и я, и моя семья, а также мои коллеги были заложниками совершенно разложившегося футбольного истеблишмента.

Я борюсь и буду бороться, несмотря на постоянные атаки в мой адрес, за честный футбол с честным судейством во всех матчах и за победу в чемпионате на поле, а не в судах. Еще раз прошу прощения», – говорится в заявлении на официальном сайте ПАОК.

На 90-й минуте матча ПАОК – АЕК арбитр отменил гол хозяев. Саввиди в знак протеста вышел на поле с пистолетом.

Правительство Греции после беспорядков на матче приостановило розыгрыш греческой Суперлиги на неопределенный срок.

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