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Артиллерист из АЕК расчехлил базуку и вонзил мяч девятку с хладнокровием Хищника
Смотрите на греческом Кинопоиске.
АЕК разгромил на выезде ОФИ со счетом 3:0.
Счет на 20-й минуте открыл Бакасетас, а спустя 12 минут шедевр исполнил испанский полузащитник афинской команды Родриго Гало. Судья отогнал двоих игроков АЕК от мяча, которые расположились перед стенкой, после чего полузащитник вкрутил мяч точно в девятку.
АЕК добил соперника во втором тайме – третий мяч провел Понсе.
- После 5 туров АЕК занимает первое место в чемпионате Греции с 12 очками.
- Афинский клуб выбил в квалификации Лиги чемпионов-2018/19 московский «Спартак».
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