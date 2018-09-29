Артиллерист из АЕК расчехлил базуку и вонзил мяч девятку с хладнокровием Хищника

АЕК разгромил на выезде ОФИ со счетом 3:0.

Счет на 20-й минуте открыл Бакасетас, а спустя 12 минут шедевр исполнил испанский полузащитник афинской команды Родриго Гало. Судья отогнал двоих игроков АЕК от мяча, которые расположились перед стенкой, после чего полузащитник вкрутил мяч точно в девятку.

АЕК добил соперника во втором тайме – третий мяч провел Понсе.

После 5 туров АЕК занимает первое место в чемпионате Греции с 12 очками.

Афинский клуб выбил в квалификации Лиги чемпионов-2018/19 московский «Спартак».

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым