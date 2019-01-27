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Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин отправился на правах аренды в «Олимпиакос»

Лодыгин отправился на правах аренды в «Олимпиакос»
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Шанс на перезапуск карьеры 28-летнего скамеечника СБГ.

Прочно засевший на скамейке запасных вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в греческий «Олимпиакос».

Голкипер проведет в новом клубе на правах аренды вторую половину сезона-2018/19.

  • Лодыгин жил в Греции и там же начал играть на профессиональном уровне. В 2013 году он перешел в «Зенит» из «Ксанти».
  • «Олимпиакос» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Греции.

Лодыгин мог стать лучшим кипером страны, но тихо валит из «Зенита». Сам виноват

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