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Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин отправился на правах аренды в «Олимпиакос»
Шанс на перезапуск карьеры 28-летнего скамеечника СБГ.
Прочно засевший на скамейке запасных вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в греческий «Олимпиакос».
Голкипер проведет в новом клубе на правах аренды вторую половину сезона-2018/19.
- Лодыгин жил в Греции и там же начал играть на профессиональном уровне. В 2013 году он перешел в «Зенит» из «Ксанти».
- «Олимпиакос» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Греции.
Лодыгин мог стать лучшим кипером страны, но тихо валит из «Зенита». Сам виноват
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