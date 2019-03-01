«Олимпиакос» пробил 39 раз и проиграл – Лодыгин пропустил единственный удар соперника в створ

Арендованный у «Зенита» Юрий Лодыгин дебютировал за греческий «Олимпиакос» в кубковом матче против «Ламии».

Игроки «Олимпиакоса» нанесли 39 ударов по воротам соперника, 21 удар пришелся в створ. «Ламия» пробила в створ только один раз и сразу пробила вратаря. Лодыгин не пытался спасти команду от гола – вместо этого он сигнализировал арбитру о наличии офсайда, которого не было.

При подавляющей статистике «Олимпиакос» не забил и вылетел из Кубка Греции – 0:1.

«Олимпиакос» взял Лодыгина в аренду до конца сезона.

Команда идет на втором месте чемпионата Греции.

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