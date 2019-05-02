Удивительный эпизод попал на камеры во время трансляции матча первого тура чемпионата Греции – играли «Ламия» и «Панатинаикос».

В комнату видеосудей заглянул мужчина, который аккуратно поставил у дальней стенки пакет. «Парень из службы доставки приносит сувлаки и гирос в комнату VAR», – написали пользователи реддита, смотревшие матч.

«Панатинаикос» и «Ламия» сыграли вничью (1:1).

Чемпионат Греции возглавил «Олимпиакос», но еще не все команды успели сыграть в первом туре.

Сувлаки и гирос – блюда из национальной греческой кухни.

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