В Греции курьер доставил еду в комнату VAR прямо во время матча
Мужчины проголодались.
Удивительный эпизод попал на камеры во время трансляции матча первого тура чемпионата Греции – играли «Ламия» и «Панатинаикос».
В комнату видеосудей заглянул мужчина, который аккуратно поставил у дальней стенки пакет. «Парень из службы доставки приносит сувлаки и гирос в комнату VAR», – написали пользователи реддита, смотревшие матч.
- «Панатинаикос» и «Ламия» сыграли вничью (1:1).
- Чемпионат Греции возглавил «Олимпиакос», но еще не все команды успели сыграть в первом туре.
- Сувлаки и гирос – блюда из национальной греческой кухни.
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