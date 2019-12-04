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«БИЗНЕС Online»: Слуцкий ведет переговоры с АЕК
Леонид Викторович не спешит с возвращением в Россию.
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить греческий АЕК.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», представители Слуцкого уже ведут переговоры с клубом из Афин. В настоящий момент АЕК руководит Никос Костеноглу, который возглавил команду после отставки Мигела Кардозу в августе.
Ранее сообщалось, что в РПЛ Слуцким интересуются «Динамо» и «Рубин».
- В прошлом сезоне АЕК стал бронзовым призером чемпионата Греции.
- После 12-ти туров нынешнего чемпионата клуб занимает пятое место в турнирной таблице.
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