Eurosport
Каррера возглавил греческий АЕК
A tutti! Avanti – теперь в Афинах.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК.
Афинский клуб объявил о назначении через твиттер.
Последним местом работы Массимо был «Спартак». Итальянец привел команду к чемпионству, но покинул клуб в начале следующего сезона – в октябре 2018 года.
- АЕК идет на третьем месте в чемпионате Греции и на 10 очков отстает от лидера – «Олимпиакоса».
- Ранее на должность отправляли Леонида Слуцкого.
«Зюлте Варегем», АЕК и АИК. Хорошо ли ты помнишь неудачи клубов РПЛ в еврокубках?
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