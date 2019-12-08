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Каррера возглавил греческий АЕК

Каррера возглавил греческий АЕК
Eurosport

1 час назад

A tutti! Avanti – теперь в Афинах.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил греческий АЕК.

Афинский клуб объявил о назначении через твиттер.

Последним местом работы Массимо был «Спартак». Итальянец привел команду к чемпионству, но покинул клуб в начале следующего сезона – в октябре 2018 года.

  • АЕК идет на третьем месте в чемпионате Греции и на 10 очков отстает от лидера – «Олимпиакоса».
  • Ранее на должность отправляли Леонида Слуцкого.

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