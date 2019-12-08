Итальянский тренер Массимо Каррера возглавил греческий АЕК и надеется, что болельщики нового клуба будут любить его так же, как спартаковские.

– АЕК – большой клуб с богатой историей, у него много болельщиков в Афинах и по всей Греции. Сделаю все, чтобы они были счастливы.

– Болельщики московского «Спартака» очень вас любили. Думаете, такое возможно в АЕК?

– Моя цель – чтобы меня полюбили так же здесь, в Греции. Это непросто, потому что в футболе проще говорить об успехе, чем его достичь. Я нахожусь здесь, потому что это серьезный клуб с амбициями и планами построить великую команду, – цитирует 55-летнего Карреру официальный сайт греческого клуба.

АЕК идет на третьем месте в чемпионате Греции и на 10 очков отстает от лидера – «Олимпиакоса».

Карреру уволили из «Спартака» в октябре 2018 года.

Каррера возглавил греческий АЕК

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